ЕС представил шестой пакет санкций против России: что он включает

В среду, 4 мая, Еврокомиссия представляет шестой пакет санкций против России за военную агрессию против Украины.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа хочет, чтобы Украина победила в войне.
Об этом глава Европейской комиссии сообщила во время выступления в Европарламенте в среду, 4 мая.
Шестой пакет включает в себя:
- Санкции против высокопоставленные военные и другие лица, обвиняемые в совершении военных преступлений в Буче и виновные в блокаде Мариуполя.
- Отключение от SWIFT еще нескольких российских банков. Среди них самый крупный российский банк -"Сбербанк".
- Запрет государственных информационных вещателей страны-агрессора.
- Поэтапный отказ от российской нефти.
"Мы позаботимся о том, чтобы поставки российской нефти постепенно прекратить упорядочено. Таким образом, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные пути поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Поэтому мы постепенно прекратим поставки сырой нефти в Россию в течение шести месяцев, а продуктов переработки нефти. — до конца года", — сказала фон дер Ляйен.
Soon we will celebrate Europe Day.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022
A day to reflect on un Union.
But also on the future of the eu.
Which today, is also written in Ukraine. https://t.co/pxhdYDTvfj
Напомним, представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что его страна не поддержит эмбарго ЕС на импорт российской нефти и газа.
Между тем, колебавшиеся Австрия и Словакия поддерживать ли эмбарго на поставки российской нефти отозвали вето.
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