Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ЕС представил шестой пакет санкций против России: что он включает

Дата публикации
Просмотры
5229
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ЕС представил шестой пакет санкций против России: что он включает

Associated Press

В среду, 4 мая, Еврокомиссия представляет шестой пакет санкций против России за военную агрессию против Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа хочет, чтобы Украина победила в войне.

Об этом глава Европейской комиссии сообщила во время выступления в Европарламенте в среду, 4 мая.

Шестой пакет включает в себя:

  • Санкции против высокопоставленные военные и другие лица, обвиняемые в совершении военных преступлений в Буче и виновные в блокаде Мариуполя.
  • Отключение от SWIFT еще нескольких российских банков. Среди них самый крупный российский банк -"Сбербанк".
  • Запрет государственных информационных вещателей страны-агрессора.
  • Поэтапный отказ от российской нефти.

"Мы позаботимся о том, чтобы поставки российской нефти постепенно прекратить упорядочено. Таким образом, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные пути поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Поэтому мы постепенно прекратим поставки сырой нефти в Россию в течение шести месяцев, а продуктов переработки нефти. — до конца года", — сказала фон дер Ляйен.

Напомним, представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что его страна не поддержит эмбарго ЕС на импорт российской нефти и газа.

Между тем, колебавшиеся Австрия и Словакия поддерживать ли эмбарго на поставки российской нефти отозвали вето.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Экспрезидент Польши рассказал, смогут ли международные санкции против России помочь Украине победить

Экспрезидент Польши рассказал, смогут ли международные санкции против России помочь Украине победить
Следующая публикация