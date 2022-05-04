Зеленський назвав завдання номер 1 у війні проти Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів про першочергове завдання у війні проти Росії і військову ситуацію в країні.

Глава держави заявив, що Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого та повернути незаконно анексований Крим.

Про це він сказав у розмові з журналістом The Wall Street Journal.

"Наше завдання номер 1 - відновити територіальну цілісність, відправити і дотиснути війська Російської Федерації на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно, і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, як можемо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією і тому я вважаю, що нам треба витримати, витиснути максимально Росію з нашої території завдяки тієї чи іншої зброї і санкційної підтримки наших партнерів. В будь-якому випадку все одно закінчиться тим, чи іншим форматом перемовин", - сказав Зеленський.

Скільки часу це триватиме, президент зазначив, що не може відповісти.

"Тут у мене гарантій немає. Гарантії є і впевненість в людях, впевненість в Збройних Силах, впевненість в собі, в тому, що буде перемога. Ми зараз бачимо, що ми не відступаємо. На сьогодні - це вже новий етап", - сказав глава держави.

За його словами, українські військові тримають свої позиції.

"Десь ми на якихось територіях стоїмо заблоковані російськими війковими і технікою. Там ми чекаємо відповідну техніку, щоб вона з'явилась з нашого боку, щоб ми могли тиснути і працювати вперед. А на деяких територіях ми просуваємось вперед. Тому ні кроку назад", - сказав глава держави.

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