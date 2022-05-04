Зеленський: Україна зазнала втрат на близько $600 млрд через війну

Зеленський: Україна зазнала втрат на близько $600 млрд через війну

Йдеться про зруйновану та пошкоджену інфраструктуру в Україні внаслідок війни.

За попередніми оцінками, Україна зазнала втрат на близько $600 млрд через війну.

Це зруйновані дороги, інфраструктура, домівки, житлові квартали.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit

"Попередньо ми бачимо десь близько 600 мільярдів доларів – це те, що пошкоджено: дороги, інфраструктура, домівки, житлові квартали. Ми говоримо про мости, у нас була велика кількість побудованих мостів тощо", - зазначив він.

Однак президент наголосив, що Україна готова до післявоєнної відбудови, є амбітні цілі та фахова команда.

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі важко оцінити точні пошкодження окупантами, оскільки деякі території України все ще тимчасово окуповані Росією.

"600 мільярдів – це попередньо, тому що ми ще не знаємо, що відбулось в окупованих містах. Наприклад, якщо ми беремо з вами місто Маріуполь, пів мільйонне місто і там дійсно був другий за масштабами металургійний завод "Азовсталь", який сьогодні захищають наші військові, там постійні бої, місто Маріуполь зруйноване повністю, вщент. Тобто скільки треба грошей відновити міста, цілі міста, я не думаю, що у 21 столітті десь в Європі і у світі хтось прораховував, що таке відновити повністю місто, де проживало пів мільйона людей. Я думаю, це задача складна", - сказав він.

Президент України наголосив, що після перемоги ми зробимо все достатньо швидко і Україна буде ще кращою.

Нагадаємо, Зеленський розповів про три етапи війни з окупантами.

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