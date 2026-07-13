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ДТЕК Ахметова став найбільшим приватним інвестором в українську економіку - ЗМІ
ДТЕК Ахметова визнано найбільшим приватним інвестором в економіку України.
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала найбільшим приватним інвестором в економіку України з початку повномасштабного вторгнення.
Про це свідчить рейтинг видання LIGA.net.
«ДТЕК – приватний інвестор №1 в економіку України під час війни. Компанія налічує близько 55 000 працівників і з 2005 року інвестувала в українську енергетику понад 12 млрд євро», - йдеться в ньому.
Зазначається, що з 2022 року внаслідок обстрілів постраждали всі теплоелектростанції ДТЕК, тому компанія фактично працює в режимі безперервного відновлення.
Кошти йдуть одночасно на ремонт пошкоджених ТЕС і мереж, підтримку видобутку вугілля та газу, а також на розвиток відновлюваної енергетики.
Загалом видання склало рейтинг з 20 українців, які є найбільшими інвесторами України. Його очолив Рінат Ахметов, якому належать компанії ДТЕК та Метінвест, банк ПУМБ та футбольний клуб "Шахтар".
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни ДТЕК інвестував в українську енергетику 2,4 млрд євро.