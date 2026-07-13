ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК Ахметова став найбільшим приватним інвестором в українську економіку - ЗМІ

ДТЕК Ахметова визнано найбільшим приватним інвестором в економіку України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
ДТЕК

ДТЕК

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала найбільшим приватним інвестором в економіку України з початку повномасштабного вторгнення.

Про це свідчить рейтинг видання LIGA.net.

«ДТЕК – приватний інвестор №1 в економіку України під час війни. Компанія налічує близько 55 000 працівників і з 2005 року інвестувала в українську енергетику понад 12 млрд євро», - йдеться в ньому.

Зазначається, що з 2022 року внаслідок обстрілів постраждали всі теплоелектростанції ДТЕК, тому компанія фактично працює в режимі безперервного відновлення.

Кошти йдуть одночасно на ремонт пошкоджених ТЕС і мереж, підтримку видобутку вугілля та газу, а також на розвиток відновлюваної енергетики. 

Загалом видання склало рейтинг з 20 українців, які є найбільшими інвесторами України. Його очолив Рінат Ахметов, якому належать компанії ДТЕК та Метінвест, банк ПУМБ та футбольний клуб "Шахтар".

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни ДТЕК інвестував в українську енергетику 2,4 млрд євро.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie