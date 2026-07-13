Розкішні авто та порушення порядку: у Польщі заговорили про депортацію деяких категорій українців

Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що всі українці призовного віку, які проживають на території Польщі, зобов’язані повернутися на батьківщину.

Про це польський міністр заявив в ефірі TVP Info.

На переконання міністра, ці люди повинні поповнити ряди збройних формувань України, щоб взяти участь у захисті країни.

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Косіняк-Камиш підкреслив, що молоді чоловіки, які підлягають мобілізації, не мають підстав залишатися за кордоном. Він вказав на необхідність їх повернення до України для виконання військового обов’язку.

Крім того, очільник Міноборони Польщі окремо зупинився на категорії українців, які, за його словами, порушують громадський порядок. Косіняк-Камиш заявив, що особи, які роз’їжджають на розкішних автомобілях і допускають протиправні дії, також повинні підлягати депортації до України.

«І чи українці в усьому праві? Ні, не в усьому праві. Чи роз’їжджати на авто за мільйони злотих і в’їжджати на Морське Око — це нормально? Ні, не нормально», — зазначив міністр.

© TVP Info

Нагадаємо, у липні 2026 року набирає чинності низка важливих нововведень, які безпосередньо торкнуться українців у Польщі — у сферах зайнятості, безплатного проживання та соціальних виплат.

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