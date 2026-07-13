«ДТЭК» Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику — СМИ

ДТЭК

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Компания ДТЭКРината Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в экономику Украины с начала полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуетрейтинг издания LIGA.net.

«ДТЭК — частный инвестор № 1 в экономику Украины в период войны. В компании работает около 55 000 сотрудников, и с 2005 года она инвестировала в украинскую энергетику более 12 млрд евро», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 2022 года в результате обстрелов пострадали все теплоэлектростанции ДТЭК, поэтому компания фактически работает в режиме непрерывного восстановления.

Средства направляются одновременно на ремонт поврежденных ТЭС и сетей, поддержку добычи угля и газа, а также на развитие возобновляемой энергетики.

В целом издание составило рейтинг из 20 украинцев, являющихся крупнейшими инвесторами Украины. Его возглавил Ринат Ахметов, которому принадлежат компании ДТЭК и «Метинвест», банк ПУМБ и футбольный клуб «Шахтер».

Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК инвестировалв украинскую энергетику 2,4 млрд евро.

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