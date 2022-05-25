Самохідні гаубиці Caesar уже б’ють ворога на фронті (фото)

Українські артилеристи опанували нові високоточні САУ, які вражають цілі за 20 км, всього за 2-3 години.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що самохідні гаубиці Caesar, які призначені для знищення техніки та командних пунктів російських окупантів, уже успішно використовують українські артилеристи.

Відповідні фото він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

За словами Залужного, користуватися новітніми САУ воїни ЗСУ навчилися буквально за кілька годин.

Гаубиці встановлені на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними та дає можливість діяти за принципом: вогонь - маневр - вогонь. Таким чином Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи.

Артилерійська установка нового покоління дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

“На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога”, - зазначив Валерій Залужний.

Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

“Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої Перемоги”, - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Українські Сили спеціальних операцій за допомогою дронів-камікадзе вправно знищують російських окупантів.

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