Арестович назвав найгарячіші точки російського наступу на Донбасі

Радник голови ОПУ передбачає, що найзапекліші бої з російськими окупантами найближчими днями відбуватимуться в районі Сєвєродонецька і Лисичанська.

Російські окупанти сконцентрували великі сили у напрямку міста Бахмута на Донбасі та намагаються налагодити переправу та перейти на Сіверськ для оперативного оточення підрозділів української армії.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, найбільш неприємна ситуація склалася в районі Сєвєродонецька і Лисичанська. Російські окупанти перекинули сюди великі сили, відчайдушно намагаючись виконати поставлене перед ними завдання і прорвати оборону ЗСУ.

“Ми очікуємо продовження загострення ситуації в цьому районі, яка й без того дуже складана для наших військ. Вони [російські окупанти] будуть кидати додаткові сили і будуть нам завдавати величезні неприємності”, - зауважив Арестович.

Також, за його словами, серйозною проблемою є боротьба за Лиман і можливість встановлення переправи та переходу на Сіверськ. Такими діями противник намагається взяти в оперативне оточення підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, російські окупанти хаотично та майже безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк. Росіяни атакували житлову багатоповерхівку, у результаті чого там загинуло одразу четверо людей.

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