Самоходные гаубицы Caesar уже бьют врага на фронте (фото)

Самоходные гаубицы Caesar уже бьют врага на фронте (фото)

Украинские артиллеристы овладели новыми высокоточными САУ, поражающими цели за 20 км, всего за 2-3 часа.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что самоходные гаубицы Caesar, предназначенные для уничтожения техники и командных пунктов российских оккупантов, уже успешно используют украинские артиллеристы.

Соответствующие фото он опубликовал на своей Facebook-странице.

По словам Залужного, пользоваться новейшими САУ воины ВСУ научились буквально за несколько часов.

Гаубицы установлены на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными и позволяет действовать по принципу: огонь — маневр — огонь. Таким образом, Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы.

Артиллерийская установка нового поколения позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше от линии фронта с высокой точностью.

“На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага”, – отметил Валерий Залужный.

Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

“Очень благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы”, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Украинские Силы специальных операций с помощью дронов-камикадзе умело уничтожают российских оккупантов.

"Уникальное" оружие рашистов оказалось советскими технологиями, перекрашенными в современные цвета.

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