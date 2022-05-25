Самоходные гаубицы Caesar уже бьют врага на фронте (фото)

Украинские артиллеристы овладели новыми высокоточными САУ, поражающими цели за 20 км, всего за 2-3 часа.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что самоходные гаубицы Caesar, предназначенные для уничтожения техники и командных пунктов российских оккупантов, уже успешно используют украинские артиллеристы.
Соответствующие фото он опубликовал на своей Facebook-странице.
По словам Залужного, пользоваться новейшими САУ воины ВСУ научились буквально за несколько часов.
Гаубицы установлены на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными и позволяет действовать по принципу: огонь — маневр — огонь. Таким образом, Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы.
Артиллерийская установка нового поколения позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше от линии фронта с высокой точностью.
“На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага”, – отметил Валерий Залужный.
Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.
“Очень благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы”, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Напомним, Украинские Силы специальных операций с помощью дронов-камикадзе умело уничтожают российских оккупантов.
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