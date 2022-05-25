Хороша новина з Маріуполя: ще двоє саперів "ДНР" підірвались в "Азовсталі"

Хороша новина з Маріуполя: ще двоє саперів "ДНР" підірвались в "Азовсталі"

При розмінуванні "Азовсталі" підірвалися вже шість російських загарбників.

Ще двоє саперів російських окупантів із так званої "ДНР" підірвались на заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це 25 травня повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Обидва важкі, і наші з лікарні кажуть, без варіантів. Хороша новина. Азовсталь продовжує битись навіть зараз. Маріуполь. Незламний та Нескорений", - написав він.

Нагадаємо, напередодні при розмінуванні "Азовсталі" чотири російських сапери підірвались на міні. Один у важкому стані, двоє середнього ступеня, ще один отримав легкі поранення.

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