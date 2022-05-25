Окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: зруйновано підприємство

Російська армія вдарила ракетами по Кривому Рогу, а також обстріляла з "Ураганів" дві громади у Криворізькому районі.

У ніч проти 25 травня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцілили у промислове підприємство. У результаті воно повністю зруйновано.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав він.

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У Криворізькому районі знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Місто Апостолово частково без світла. Людей не зачепило.

Нагадаємо, 25 травня російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збили сили ППО.

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