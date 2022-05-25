У Покровську стався вибух - мер

У середу, 25 травня, у місті Покровськ Донецької області стався вибух.

Про вибух у місті зранку близько 07:30 повідомив міський голова Руслан Требушкін. Детальніше про ситуацію пообіцяв повідомити згодом.

Про це мер Покровська написав у Facebook.

"Увага! Стався вибух! Не викладаємо інформацію та зберігаємо спокій! Буде інформція, повідомлю", - йдеться у повідомленні Требушкіна.

Нагадаємо, розпочалась 91 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Донбасі ЗСУ відбили 8 ворожих атак та знищили 23 одиниці техніки окупантів. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 25 травня.

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