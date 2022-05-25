Частіше хворіють на ентеровірусну інфекцію діти від одного до семи років.

Ентеровірусна інфекція – це група гострих вірусних захворювань, які вражають дітей та дорослих. Характерною особливістю цих інфекцій є надмірне різноманіття клінічних форм - від безсимптомного перебігу чи незначної лихоманки до менінгоенцефалітів, міокарітів, тощо. Група ентеровірусів містить понад 100 небезпечних вірусів для людини, які поширені повсюдно.

Ентеровірусна інфекція. Що варто знати:

підвищення температури тіла;

слабкість;

головний біль;

біль в м'язах;

нежить, кашель, біль у горлі;

болі в животі, нудота, блювання, діарея.

Це основні симптоми ентеровірусної інфекції

Також можуть спостерігатися:

висипи у вигляді червоних пухирців, частіше навколо рота, на долонях, іноді на стопах;

в ротовій порожнині з’являються виразки (афти);

Частіше хворіють на ентеровірусну інфекцію діти від одного до семи років.

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Прояви ентеровірусної інфекції можна сплутати з іншими захворюваннями. Тому при появі перших симптомів важливо звернутися до педіатра або сімейного для правильної постановки діагнозу.

Щоб уникнути захворювання дотримуйтеся простих правил:

частіше мийте руки, зокрема перед приготуванням та вживанням їжі;

вживайте тільки кип'ячену або пляшкову воду;

використовуйте антисептики та вологі серветки;

стежте за чистотою рук дитини, іграшок, предметів побуту;

при купанні у відкритих водоймах та басейнах не допускайте потрапляння води до рота.

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