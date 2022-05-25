Частіше хворіють на ентеровірусну інфекцію діти від одного до семи років.
Ентеровірусна інфекція – це група гострих вірусних захворювань, які вражають дітей та дорослих. Характерною особливістю цих інфекцій є надмірне різноманіття клінічних форм - від безсимптомного перебігу чи незначної лихоманки до менінгоенцефалітів, міокарітів, тощо. Група ентеровірусів містить понад 100 небезпечних вірусів для людини, які поширені повсюдно.
Ентеровірусна інфекція. Що варто знати:
- підвищення температури тіла;
- слабкість;
- головний біль;
- біль в м'язах;
- нежить, кашель, біль у горлі;
- болі в животі, нудота, блювання, діарея.
Це основні симптоми ентеровірусної інфекції
Також можуть спостерігатися:
- висипи у вигляді червоних пухирців, частіше навколо рота, на долонях, іноді на стопах;
- в ротовій порожнині з’являються виразки (афти);
Частіше хворіють на ентеровірусну інфекцію діти від одного до семи років.
Прояви ентеровірусної інфекції можна сплутати з іншими захворюваннями. Тому при появі перших симптомів важливо звернутися до педіатра або сімейного для правильної постановки діагнозу.
Щоб уникнути захворювання дотримуйтеся простих правил:
- частіше мийте руки, зокрема перед приготуванням та вживанням їжі;
- вживайте тільки кип'ячену або пляшкову воду;
- використовуйте антисептики та вологі серветки;
- стежте за чистотою рук дитини, іграшок, предметів побуту;
- при купанні у відкритих водоймах та басейнах не допускайте потрапляння води до рота.
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