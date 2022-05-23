За перших симптомів негайно звертайтеся до педіатра або сімейного лікаря.

Кашлюк – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

Кашлюк: що варто знати

підвищення температури;

нежить;

напади сухого кашлю.

За перших симптомів негайно звертайтеся до педіатра або сімейного лікаря!

Хвороба може призвести до:

тимчасової зупинки дихання;

пневмонії;

запалення головного мозку.

Вакцинація - єдиний метод профілактики від цієї хвороби.

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Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень дитина має отримати чотири дози вакцини у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.

В Україні вакцинація від кашлюка входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у сімейного лікаря або педіатра безплатно.

Щеплення від кашлюка дозволяє повністю запобігати розвиткові захворювання або ж сприяти протіканню хвороби в легкій формі.

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