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Кашлюк: що варто знати

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Кашлюк: що варто знати

За перших симптомів негайно звертайтеся до педіатра або сімейного лікаря.

Кашлюк – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

Кашлюк: що варто знати

  • підвищення температури;
  • нежить;
  • напади сухого кашлю. 

За перших симптомів негайно звертайтеся до педіатра або сімейного лікаря!

Хвороба може призвести до:

  • тимчасової зупинки дихання;
  • пневмонії;
  • запалення головного мозку. 

Вакцинація - єдиний метод профілактики від цієї хвороби.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень дитина має отримати чотири дози вакцини у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.

В Україні вакцинація від кашлюка входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у сімейного лікаря або педіатра безплатно.

Щеплення від кашлюка дозволяє повністю запобігати розвиткові захворювання або ж сприяти протіканню хвороби в легкій формі.

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