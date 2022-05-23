За перших симптомів негайно звертайтеся до педіатра або сімейного лікаря.
Кашлюк – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.
Кашлюк: що варто знати
- підвищення температури;
- нежить;
- напади сухого кашлю.
За перших симптомів негайно звертайтеся до педіатра або сімейного лікаря!
Хвороба може призвести до:
- тимчасової зупинки дихання;
- пневмонії;
- запалення головного мозку.
Вакцинація - єдиний метод профілактики від цієї хвороби.
Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень дитина має отримати чотири дози вакцини у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.
В Україні вакцинація від кашлюка входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у сімейного лікаря або педіатра безплатно.
Щеплення від кашлюка дозволяє повністю запобігати розвиткові захворювання або ж сприяти протіканню хвороби в легкій формі.
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