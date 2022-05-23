Кашлюк: что следует знать

При первых симптомах немедленно обращайтесь к педиатру или семейному врачу.
Кашлюк – это крайне заразное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Кашлюк легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Многие дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для новорожденных.
Кашлюк: что знать
- повышение температуры;
- насморк;
- приступы сухого кашля.
За первые симптомы немедленно обращайтесь к педиатру или семейному врачу!
Болезнь может привести к:
- временной остановки дыхания;
- пневмонии;
- воспаление головного мозга
Вакцинация – единственный метод профилактики от этой болезни.
Согласно Национальному календарю профилактических прививок ребенок должен получить четыре дозы вакцины в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев.
В Украине вакцинация от коклюша входит в перечень обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать у семейного врача или педиатра бесплатно.
Прививка от коклюша позволяет полностью предотвращать развитие заболевания или же способствовать протеканию болезни в легкой форме.
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