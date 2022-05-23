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Кашлюк: что следует знать

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Кашлюк: что следует знать

При первых симптомах немедленно обращайтесь к педиатру или семейному врачу.

Кашлюк – это крайне заразное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Кашлюк легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Многие дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для новорожденных.

Кашлюк: что знать

  • повышение температуры;
  • насморк;
  • приступы сухого кашля.

За первые симптомы немедленно обращайтесь к педиатру или семейному врачу!

Болезнь может привести к:

  • временной остановки дыхания;
  • пневмонии;
  • воспаление головного мозга

Вакцинация – единственный метод профилактики от этой болезни.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок ребенок должен получить четыре дозы вакцины в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев.

В Украине вакцинация от коклюша входит в перечень обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать у семейного врача или педиатра бесплатно.

Прививка от коклюша позволяет полностью предотвращать развитие заболевания или же способствовать протеканию болезни в легкой форме.

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