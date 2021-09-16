Коклюш у дітей: симптоми і лікування

Як відрізнити ГРВІ від коклюшу, адже симптоми кашлюку можуть нічим не відрізнятися від симптомів гострих респіраторних вірусних захворювань. Розповідаємо, чому коклюш небезпечніший за застуду.

Відмінною особливістю кашлюку є нападоподібний кашель без зупинки.

Кашлюк — це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему. Основний симптом захворювання — сильний нападоподібний кашель. Чому це небезпечно для дітей? І як коклюш лікувати — далі в матеріалі.

Кашлюк: його симптоми

Основним симптомом коклюшу є нападоподібний кашель.

Через що виникає кашель? При інфікуванні особливою паличкою — дрібною, нерухомою, нестійкою у зовнішньому середовищі бактерією Bordetella pertussis, виділяється токсин, який впливає на ЦНС (центральна нервова система) дитини.

Токсин Bordetella pertussis дратує рецептори слизових носоглотки і запускає кашльовий рефлекс, через що починаються приступи судомного кашлю.

Кашель при кашлюку майже неможливо зупинити ні за допомогою ліків, ні за допомогою процедур. Деякі допомагають, але ненадовго.

Коклюш у дітей розвивається найчастіше. Пов'язано це, в основному, з тим, що дорослі перехворіли на кашлюк або були щеплені.

Bordetella pertussis

Як проявляється коклюш, якщо є щеплення

Якщо щеплена людина, все ж захворює на коклюш, то, як правило, симптоми захворювання будуть легкими. В такому випадку коклюш буде нагадувати звичайне вірусне захворювання.

У хворого злегка підніметься температура, проявиться легкий риніт і кашель.

Дорослі хворіють лише в 5% всіх випадків інфекції. А діти заражаються кашлюком від підлітків і дорослих, які переносять коклюш на ногах, так як симптоми захворювання стерті.

Як переноситься коклюш, якщо немає щеплення

Нещеплені діти до 7 років — основна група хворих на кашлюк.

Якщо дитина не вакцинована від коклюшу, хвороба переноситься важко.

Перші 7-10 днів відрізнити кашлюк у дітей від звичайного ГРВІ складно. Захворювання протікає помірно, з нежиттю, чханням, помірним підвищенням температури і, звичайно ж, кашлем.

Діагностують кашлюк за характером кашлю. Як правило, на ранніх стадіях захворювання кашель носить нападоподібний характер. При цьому зупинити кашель неможливо ніякими протикашльовими засобами (на відміну від ГРВІ чи бронхіту).

Наступні 10-15 днів кашлюк супроводжується вираженими нападами кашлю, при яких відзначається виділення в'язкого мокротиння. При цьому обличчя хворого червоніє через велику напругу, також починаються носові кровотечі і крововиливи в склери.

Такі напади особливо небезпечні для маленьких дітей. Так, в деяких випадках напади кашлю можуть привести до зупинки дихання у дитини, тому необхідно перебувати поруч з хворою дитиною і тримати зв'язок з лікарем.

Кашлюк: аналізи

Кашлюк складно діагностувати за загальним аналізом крові. Він малоінформативний і неспецифічний. У катаральному періоді в лейкоцитарній формулі загального аналізу крові може спостерігатися зсув в бік збільшення кількості лімфоцитів,

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) нормальна або помірно підвищена. У ослаблених або щеплених дітей, а також у дорослих зміни в загальному аналізі крові можуть бути відсутні.

Найбільш точним видом діагностики кашлюку вважається ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція.

У дитини беруть мазок з носа і ротової порожнини.

Цей аналіз дозволяє ідентифікувати збудника в мазках з носоглотки, мокротинні, бронхіальних змивах.

Також інформативний непрямий метод ІФА (імуноферментний аналіз), за допомогою якого визначають наявність або відсутність захисних антитіл (імуноглобулінів М і G) до збудника кашлюку.

ПЛР

Лікування кашлюку у дітей

Навіть якщо хворому на кашлюк були призначені антибіотики і патогенний збудник був повністю знищений, то напади кашлю можуть тривати ще до 2-3 місяці.

Легкі та неускладнені форми кашлюку лікують амбулаторно. Показаннями до госпіталізації у дітей і у дорослих є:

середньотяжкі і важкі форми кашлюку;

наявність ускладнень і/або важких супутніх захворювань;

вік (діти до 1 року, а також нещеплені діти до 2 років).

Лікування кашлюку у дітей до року здійснюється в стаціонарі незалежно від ступеня тяжкості захворювання, так як напади кашлю часто супроводжуються епізодами апное (зупинки дихання). Внаслідок нестачі кисню (гіпоксії) при апное можуть розвиватися судоми і набряк головного мозку, які можуть закінчитися смертю дитини.

Лікування кашлюку за допомогою препаратів

Медикаментозне лікування кашлюку інфекції визначається тяжкістю її перебігу. Стартовими препаратами при кашлюку є антибіотики — макроліди (еритроміцин, азитроміцин, рокситроміцин), які призначаються відповідно до віку у вигляді таблеток або ін'екцій.Прі протипоказання до макролідів призначають антибіотики інших груп (ампіцилін, цефалоспорини). Курс прийому антибіотиків при кашлюку триває 14 днів.

Антибіотики не впливають на кількість і тяжкість нападів в спазматическом періоді, однак сприяють елімінації кашлюку палички з організму хворого і попередження поширення інфекції в навколишнє середовище.

Препарати від кашлю при кашлюку малоефективні.

Щоб полегшити напади кашлю призначають симптоматичне лікування: відхаркувальні, антигістамінні, заспокійливі препарати, гормони, амінофілін, кисневу терапію і т.д ..

Лікування коклюшу у дітей і дорослих вимагає особливого режиму — хворому потрібні спокій, увага і турбота. Ніяких психоемоційних і фізичних навантажень.

У статті були використані наступні наукові матеріали:

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