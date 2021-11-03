Конгрес НАДУ: в Україні відновлять 24 тисячі кілометрів доріг

Серед найбільших проєктів - траси Київ-Одеса, Одеса-Миколаїв-Херсон, Мукачеве-Берегове-Лужанка, Бориспіль-Переяслав.

До кінця 2023 року в Україні буде відновлено 1400 мостів та 24 тис. км доріг державного значення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час виступу на першому міжнародному конгресі "Дороги майбутнього", організованого Національною асоціацією дорожників України (НАДУ).

Серед найбільших перспективних майбутніх проєктів міністр назвав Київську обхідну дорогу, траси М-05 Київ-Одеса, М-14 Одеса-Миколаїв-Херсон, М-24 Мукачеве-Берегове-Лужанка, Н-08 Бориспіль-Переяслав, обхід міста Чернівці, концесійна дорогу Краковець-Львів-Броди-Рівне.

Як зазначив віце-президент НАДУ Олександр Бойко, завдяки програмі Президента у країні з’явилися не лише нові якісні дороги, але й нова – потужна, сучасна та конкурентоздатна галузь економіки. Провідні національні дорожні компанії, члени асоціації, за останні роки інвестували мільярди гривен у новітню техніку та виробничі бази, значно збільшили кадровий потенціал.

"Ми сьогодні працюємо на найсучаснішій техніці, запроваджуємо найбільш передові технології і в цьому навіть випереджаємо іноземні компанії. Ми готові виходити на зовнішні ринки і вже робимо це, але найголовніше – це завершити програму з відновлення українських доріг – роботи в Україні ще дуже багато", - вважає Бойко.

За словами президента НАДУ Миколи Березовського, динаміка подальшого зростання галузі залежить не лише від фінансування, але й від удосконалення нормативно-правової бази.

"Нам потрібно переходити на міжнародні стандарти ціноутворення, більш активно проводити дерегуляцію дозвільної системи. В цьому напрямі сьогодні є абсолютний консенсус та порозуміння між бізнесом та владою, наш конгрес це ще раз засвідчив", - зазначив Микола Березовський.

За словами міністра, важливий крок у напрямі дерегуляції – ухвалення законопроєкту № 2234, що передбачає перехід на міжнародні стандарти ціноутворення. Підрядник нарешті зможе звітувати перед замовником лише за кінцевий результат роботи, який має відповідати проєкту, задовольняти за ціною та строками (держава контролює кінцеву якість та результат роботи, не втручаючись у бізнес-процеси). Це буде стимулювати дорожні компанії пропонувати більш ефективні економічні та екологічні рішення.

Окрім представників МІУ, у заході також взяли участь заступник міністра фінансів України Олександр Кава, радник прем’єр-міністра Тарас Сиротинський, голова Держінспекції архітектури і містобудування Семен Кривонос, заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, заступниця голови комітету ВРУ з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Результатом конгресу, обіцяють організатори, стануть пропозиції до законодавчих та нормативних документів, які допоможуть ефективніше реалізовувати програму відновлення та будівництва нових доріг в Україні.

До складу НАДУ входять 71 компанія дорожньо-будівельної галузі. За підсумками 2020 року компанії НАДУ займають більше 64% дорожньо-будівельного ринку України.

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