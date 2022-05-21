Найвищий рівень захворюваності — серед дітей до 1 року.
Через війну інфекційні хвороби нікуди не зникли, а тільки продовжують поширюватися. Тому розповідаємо про чергову небезпечну хворобу та як від неї вберегтся
Менінгіт - важке інфекційне захворювання, що характеризується запаленням оболонок головного і спинного мозку. При відсутності лікування в 50% випадків закінчується смертю. Найвищий рівень захворюваності — серед дітей до 1 року.
Менінгококова інфекція: що варто знати
- різке підвищення температури — до 39-40 С0;
- головний біль;
- болі у м'язах і суглобах.
За перших симптомів негайно звертайтеся до сімейного лікаря.
Інші характерні ознаки, які повинні насторожити:
- сплутана свідомість;
- нудота, блювота;
- світлобоязнь;
Передається ця інфекція через інфіковану людину - під час кашлю, чхання, розмови.
Найкращий захист - вакцинація.
Дітям до 2 років необхідно ввести 2 дози вакцини, дітям старше 2 років та дорослим достатньо однієї дози.
В Україні щеплення від менінгококової інфекції належить до рекомендованих. Його можна зробити у свого сімейного лікаря або педіатра.
Нагадаємо, у січні 2019 року у Черкасах від менінгококової інфекції помер 2-річний хлопчик. Олексія не стало менше ніж за дві доби після перших проявів хвороби.
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