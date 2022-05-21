Брати, коханка і дочки: як рідня Путіна розплачується за війну в Україні

Брати, коханка і дочки: як рідня Путіна розплачується за війну в Україні

Сам Путін офіційно і неофіційно встановлених активів не має.

За що живе президент країни-агресорки Володимир Путін? З якого гаманця він купує зимову куртку по ціні автомобіля? З яких рахунків оплачується яхта "Шахерезада" і за яку копійку живе колишня спортсменка, а нині матір трьох дітей, кремлівського ватажка, як це стверджують журналісти The Wall Street Journal, Аліна Кабаєва?

Про це розповів журналіст Євген Куксін, йдеться в ТСН.

Встановлені активи Кабаєвої, видання The Mirror оцінює у 7 мільйонів фунтів стерлінгів. Це більше аніж у всесвітньо відомого боксера Майка Тайсона.

Санкції проти Кабаєвої, це не просто фінансовий удар по коханці чи матері путінських дітей. Гімнастка головує в російській національній медіа групі, в яку входять ключові пропагандистки ресурси Кремля. Формально, незмінний рупор Катерина Андреєва є підлеглою путінської коханки.

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Кабаєва потрапила під фінансові обмеження Великої Британії під доволі цікавим формулюванням: тіньова мережа, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна.

В одному списку разом із сьогоднішньою так би мовити дружиною, опинилася і вчорашня. Йдеться про Людмилу, тепер вже Очеретну. Перша дружина Путіна, попри публічне розлучення, має пільгові ділові відносини з державними структурами і через третіх осіб володіє маєтком у французькій Біарріці.

Брати, коханка і дочки: як рідня Путіна розплачується за війну в Україні

По сусідству з нею колись проживала дочка Путіна Катерина Тихонова. Маєток було оформлено на її колишнього чоловіка Кирила Шамалова. Це людина із унікальною біографією: після одруження на дитині президента Шамалов став власником частки нафтохімічного гіганта "Сибур", а його активи оцінбвали в мільярд доларів.

Попри те, що сьогодні супутником життя Тихонової називають балетмейстра із прізвищем Зеленський, будинок колишнього чоловіка в Біарріці французький уряд на всяк випадок арештував.

Окремо під міжнародними санкціями — одразу троє Путіних. Усі вони родичі президента і їх статки пов’язані із державними структурами Росії.

Чому ж під фінансові обмеження за увесь цей час не потрапив головний Путін? Питання логічне, але справа не лише у тому, що у світовій практиці не прийнято запроваджувати санкції проти президентів. Справа в тім, що офіційно і неофіційно встановлених активів на ім’я Володимир Путін немає.

Саме тому кремлівських олігархів у свіжому санкційному списку потіснили путінські родичі і довірені особи.

Наприклад, якщо згадати історію палацу Путіна в Гелінджику – цей маєток оформлено на фірму "Біном". Не вдаючись у персоналізацію власників і управлінців низки прокладок, можна вийти на фірму "Акцент", власником якої є Михайло Шеломов.

Шеломов також відомий, як двоюрідний брат Володимира Путіна. Тобто куди б не текли державні гроші Росії з її 140 мільйонами росіян, врешті вони опиняються у вузесенького кола осіб. Фактично чиновників, які розглядають державу як свою приватну власність

Бити по закордонним активам путінських гаманців вдається лише тому, що всі ці десятиліття ця кримінальна група рутинно виводили гроші з Росії. І велику кількість з них тепер арештовано.

Раніше повідомлялося, що за колишнім коханим Аліни Кабаєвої полюють підлеглі Путіна.

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