В Покровске произошел взрыв — мэр

В среду, 25 мая, в городе Покровск Донецкой области произошел взрыв.

О взрыве у городов с утра около 07:30 сообщил городской голова Руслан Требушкин. Детальнее о ситуации пообещал сообщить впоследствии.

Об этом мэр Покровска написал в Facebook.

"Внимание! Произошел взрыв! Не выкладываем информацию и сохраняем покой! Будет информация, сообщу", — говорится в сообщении Требушкина.

Напомним, начались 91 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донбассе ВСУ отразили 8 вражеских атак и уничтожили 23 единицы техники оккупантов. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 25 мая.

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