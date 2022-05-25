В Покровске произошел взрыв — мэр

В среду, 25 мая, в городе Покровск Донецкой области произошел взрыв.
О взрыве у городов с утра около 07:30 сообщил городской голова Руслан Требушкин. Детальнее о ситуации пообещал сообщить впоследствии.
Об этом мэр Покровска написал в Facebook.
"Внимание! Произошел взрыв! Не выкладываем информацию и сохраняем покой! Будет информация, сообщу", — говорится в сообщении Требушкина.
Напомним, начались 91 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донбассе ВСУ отразили 8 вражеских атак и уничтожили 23 единицы техники оккупантов. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 25 мая.
Читайте также:
- Война достигнет переломного момента в августе, а активная фаза закончится к концу 2022 года — Буданов
- Россияне запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью
- Оккупанты ударили тремя ракетами по Кривому Рогу: разрушено предприятие