Арестович рассказал жителям Запорожья, покидать ли им город

Советник руководителя ОП прокомментировал скопление российских войск на оккупированной части Запорожской области.

Жителям Запорожья наступление россиян пока не грозит.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому журналисту и правозащитнику Марку Фейгину.

"В Васильевке россияне собрали три батальонно-тактические группы. Вопрос, куда они пойдут: на Степногорск на север или на Орехов, подпирая его слева. Сразу хочу предупредить жителей Запорожья, что пока им ничего не угрожает по земле (речь идет о сухопутном наступлении РФ. — Ред.). Пока не нападают. Если будут нападать, вас предупредит военная администрация, что нужно выезжать из города", — рассказал Арестович.

Ранее Алексей Арестович рассказал о новой задаче армии РФ.

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