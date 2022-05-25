"Вложить все, что у них есть": Арестович рассказал о новой задаче армии РФ

"Вложить все, что у них есть": Арестович рассказал о новой задаче армии РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что командование поставило российским войскам задачу вложить все в выход на границу Луганской и Донецкой областей. Украинским войскам там очень сложно, а будет еще сложнее.

Ситуацию в войне на Донбассе Арестович назвал "достаточно проблемной".

Об этом советник главы ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 24 мая.

"Российское командование – по тому, что я вижу из открытых источников, здесь никакой тайны нет, это просто анализ происходящего – поставило задачу вложить все, что у них есть и чего нет, в выход на границу Луганской и Донецкой областей", – сказал Арестович.

"Они стянули на границу Луганской области все, что можно. Свежесформированные БТГ российские из резервистов и так далее, ЧВК, перекинутые с совсем уже Дальнего Востока, с Сахалина части, часть БТГ из Белгородской области завели, Росгвардия. Все, что едет и ползает, бросается туда и будет усиливаться", – рассказал советник руководителя ОП.

Он также выразил мнение, что 10-12 российских батальонных тактических групп "еще вполне могут дать бой на этих направлениях, где наметился удар".

"А это по нынешним временам очень серьезный аргумент. То есть нам уже там сложно, а будет еще сложнее. То есть ситуация достаточно проблемная", – резюмировал Арестович.

Напомним, в МВД Украины предупредили об очень тяжелом месяце войны за Донбасс, а также о том, что война переходят в затяжную фазу.

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