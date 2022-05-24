Сколько ракет осталось у России: военный эксперт дал ответ

Россия обстреливает Украину советскими ракетами, там почти тонна взрывчатого вещества, 960 кг. Но такие ракеты уязвимы для ПВО.
Россия бьет по территории Украины подержанными ракетами с низкой точностью, но мощной боевой частью. Именно такими обстреливают Одесскую область.
Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире марафона FreeDом на YouTube-канале "Украина 24".
"На сегодняшний день самой опасной ракетой является Х-22. Это старая советская ракета, у которой просто катастрофическая "точность". Там отклонения могут быть и 200, и 300 метров, и даже больше. У них, кроме всего прочего, было немало проблем, когда они были новыми, — в 1960-х годах, в первую очередь, с топливными системами. У них даже могли отказывать двигатели во время полета", — говорит эксперт.
В чем именно опасность на сегодняшний день — очень серьезная боевая часть, отмечает Коваленко.
"Там почти тонна взрывчатого вещества, 960 кг. В советские времена решили проблемы с точностью именно боевой частью — даже если вы не попали в цель и ракета упала в 100, в 200 метрах, за счет мощной осколочно-фугасной боевой части повреждение цель получит. А теперь ситуация такова, что эти ракеты в большинстве своем выпускаются по территории Украины. По Одессе и Одесской области работают именно этими ракетами", — рассказал он.
Эксперт объяснил, как долго Россия сможет наносить ракетные удары по территории Украины.
"Если мы говорим в целом о ракетных возможностях России, то у нее достаточно широкая номенклатура ракет советского периода. Даже те, которые они перестали часто использовать — крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", — они у них остаются на складах в так называемом неприкосновенном запасе. Но по применению, если говорить о Х-22, это старая советская ракета, которая уязвима для ПВО — более чем "Калибр" или "Искандер", поэтому чем больше мы углубляемся в это советское наследие, тем больше их ракеты есть уязвимыми для ПВО Украины", — сказал уточнил военно-политический обозреватель.
Напомним, российские оккупанты 20 мая нанесли авиаудар по Одесской области. В результате была разрушен пляжный туалет.
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