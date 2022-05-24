Скільки ракет залишилось у Росії: військовий експерт дав відповідь

Росія обстрілює Україну радянськими ракетами, там майже тонна вибухової речовини, 960 кг. Але такі ракети вразливі для ППО.

Росія б'є по території України старими ракетами з низькою точністю, але потужною бойовою частиною. Саме такими обстрілюють Одеську область.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі марафону FreeDом на YouTube-каналі "Україна 24".

"На сьогоднішній день найнебезпечнішою ракетою є Х-22. Це стара радянська ракета, у якої просто катастрофічна "точність". Там відхилення може бути і 200, і 300 метрів, і навіть більше. У них, крім усього іншого, було чимало проблем, коли вони були новими, — у 1960-х роках, насамперед з паливними системами. У них навіть могли відмовляти двигуни під час польоту", - каже експерт.

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У чому саме небезпека на сьогоднішній день — дуже серйозна бойова частина, зазначає Коваленко.

"Там майже тонна вибухової речовини, 960 кг. У радянські часи вирішили проблеми з точністю саме бойовою частиною — навіть якщо ви не потрапили в ціль і ракета впала в 100, в 200 метрах, за рахунок потужної осколково-фугасної бойової частини пошкодження ціль отримає. А тепер ситуація така, що ці ракети здебільшого випускаються по території України. По Одесі та Одеській області працюють саме цими ракетами", — розповів він.

Експерт пояснив, як довго Росія зможе завдавати ракетних ударів по території України.

"Якщо ми говоримо в цілому про ракетні можливості Росії, то вона має досить широку номенклатуру ракет радянського періоду. Навіть ті, які вони перестали часто використовувати — крилаті ракети "Калібр" і "Іскандер", — вони в них залишаються на складах у так званому недоторканному запасі. Але саме за застосуванням, якщо говорити про Х-22, це стара радянська ракета. Вона вразлива для ППО — більш ніж "Калібр" або "Іскандер". Тому чим більше ми заглиблюємося в цю радянську спадщину, тим більше їхні ракети є вразливими для ППО України", — уточнив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, російські окупанти 20 травня завдали авіаудару по Одеській області. У результаті було зруйновано пляжну вбиральню.

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