Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 24 мая: список

Российские пропагандисты постоянно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 24 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

Заместитель председателя радбеза РФ Медведев заявил: "Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно забыли. Вроде бы его и не было. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран". Предостерегаем: это дезинформация!

СМИ России сообщили, что "Европарламент принял решение временно отменить квоты и пошлины на ввоз украинской продукции в страны ЕС. Целью этих мер является поддержка украинской экономики в условиях войны с РФ, однако на самом деле все иначе: оружие обменивается на масло". Предостерегаем: это манипуляция!

"РФ продолжит "спецоперацию" до полного выполнения задач, несмотря на санкции и помощь Запада Украине, а военные РФ, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре", – такой тезис продолжают распространять СМИ РФ, ссылаясь на Шойгу. Предостерегаем: это дезинформация!

Напомним, российская пропаганда уже начала связывать возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими "биолабораториями". Роспропагандисты утверждают, что США вроде бы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

Читайте также: