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Чим замінити сіль у стравах: 10 замінників, що є на кожній кухні

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Чим замінити сіль у стравах: 10 замінників, що є на кожній кухні

Чим замінити сіль

Через зупинку підприємства "Артемсіль", сіль може стати дефіцитом не лише в Україні, але і в Європі. Вже зараз сіль можна знайти не у всіх магазинах, а та, що є, значно зросла в ціні. Чим можна замінити сіль на кухні — в матеріалі ТСН.ua

Продукти, які є на кожній кухні та які не лише замінять сіль, а й зроблять страви смачнішими.

  1. Лимон, точніше сік лимона.  Він не лише покращить смак страви, а й через вітамін С, який міститься у великій кількості в лимоні,  зробить страву кориснішою. Лимонний сік замінить сіль не лише в салатах, а й при приготуванні м'ясних страв.
  2. У складі соєвого соусу є спеції та сіль, тому цей продукт цілком замінить сіль. Бажано споживати соус без додавання консервантів і не більше двох столових ложок за день. Цей замінник солі чудово підійде для перших, м'ясних страв, салатів. Підійдуть і інші соуси, що продаються с в магазина, тому що також містять сіль.
  3. Вживання часнику знижує потребу організму в солі, крім того, це дуже корисний для здоров'я продукт. Для приготування страв можна використовувати свіжий часник,  часник в порошку.
  4. У складі морських  водоростей багато морської солі. Крім того вона містить вітаміни та такий цінний мікроелемент як йод. Щоб використовувати морські водорослі в їжі, їх можна висушити, подрібнити в кавомолці та посипати цим порошком страви. У свіжому вигляді морська капуста також добре додасть страві солі.
  5. Набори сушених овочів, що зазвичай продаються в магазинах також містять вже сіль. Сушені овочі зберігають свої поживні речовини в сухому вигляді, мають прекрасний аромат і смак, їх можна використовувати для приготування будь-яких страв.
  6. Сіль можуть замінити такі спеції як перець, кріп, петрушка, базилік, орегано, естрагон, розмарин, куркума, майоран, кмин, коріандр, каррі, паприка. 
  7. Певною мірою замінити сіль може і звичайний оцет, головне при його споживанні, не переборщити з кислотою. Краще взяти м'якіші варіанти оцту — як то яблуневий, бальзамічний, виноградний.
  8. Хрін, імбир замінять в їжі не лише сіль, а й спеції та зміцнять імунітет.
  9. Щоб підсолити страву достатньо додати солоний огірок, маринований помідор. Солоні або мариновані продукти можна з'їсти, а маринад, що залишився використати у суп чи другу страву.
  10. Солити страви можна спеціями для супів, на крайній випадок можна використовувати бульйонні кубики, в яких міститься дуже багато солі, а також глутамат натрію.
Чим замінити сіль / ©
Чим замінити сіль

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