Чим замінити сіль у стравах: 10 замінників, що є на кожній кухні

Через зупинку підприємства "Артемсіль", сіль може стати дефіцитом не лише в Україні, але і в Європі. Вже зараз сіль можна знайти не у всіх магазинах, а та, що є, значно зросла в ціні. Чим можна замінити сіль на кухні — в матеріалі ТСН.ua