Чотирилапе військо: історії собак, які несуть службу та наближають перемогу України

У війні, яку розв'язала Росія, захищають Україну та наближають нашу перемогу не лише військові, лікарі, волонтери, рятувальники, одним словом, люди, а й чотирилапі друзі. Найпопулярніший, звісно, Патрон, але він далеко не єдиний.

ТСН.ua вирішив познайомити своїх читачів з песиками, які перебувають на службі у війську, поліції та у рятувальників.

Патрон

Про Патрона вже писали багато і його знають усі. Пес вже встиг полюбитися українцям і стати справжнім брендом і символом українських рятувальників. Патрон має навіть державну нагороду - медаль за службу від президента України, а ще сторінку в Іnstagram, де постійно з'являються його світлини.

Пес Патрон породи джек-рассел-тер'єр служить в ДСНС разом зі своїм господарем Михайлом Ільєвим - начальником групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУ ДСНС у Чернігівській області. Проте Патрон – не службовий пес, а особистий. Для собак, які займаються розмінуванням, існують вимоги та певні стандарти для дресури. Від початку повномасштабної війни песик постійно перебував із господарем – 24/7 – тому почав ще активніше шукати міни.

Господарі Патрона розраховували на іншу долю для свого улюбленця

Пошуково-рятувальна такса на прізвисько Кріс

Окрім Патрона, який працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області, в ДСНС працюють ще багато собак, які допомагають бійцям. Так, у ДСНС розповіли про відому і титуловану пошуково-рятувальну таксу на прізвисько Кріс. Спеціалізація пса – пошук постраждалих у техногенному завалі.

Разом із своїм рятувальником-кінологом Сергієм Лухіним у 2019 році вони увійшли до першої сотні світового рейтингу кращих кінологічних розрахунків за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO). Це при тому, що у 2018 році Кріс завершив свою службову кар’єру і був з почестями відправлений на заслужений відпочинок.

Зараз йому 14 років і він собака війни. Плани на мирне пенсійне життя йому зруйнувала клята скажена сусідка Росія, чиї ракети від 24 лютого руйнують рідне місто Кріса - Харків. Йому все складніше бігати за улюбленим м'ячем і гуляти доводиться обережно, адже старість бере своє і схоже, що наш малюк вже втратив слух.

Мріємо, що зовсім скоро Кріс бігатиме вулицями мирного Харкова і ще поласує святковим смаколиком на честь нашої Перемоги, розповідають у ДСНС про собаку-побратима.

Собака-водолаз Найда

Як виявилося, в ДСНС є не лише собаки-піротехніки, а й собаки-водолази. Найда, нова "співробітнииця" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС Черкащини.

Найда – породиста вівчарка, але взяли її з притулку. Вже з перших днів знайомства вона проявила дисциплінованість та пристрасть до води. Тож водолази вирішили навчити її необхідним командам, зокрема й для порятунку на воді.

Попереду ще кілька класів "водолазної школи" для Найди, але вже й сьогодні собака впевнено і чітко виконує команди та готова у всеозброєнні зустріти купальний сезон та дбати про безпеку відпочивальників.

Пес Байрактар

Чотиримісячна службова вівчарка дуже розумна науку шукача диверсантів та мародерів опановує дуже швидко. Байракатр перебуває на службі у кінологів поліції Київської області.

Василь Бондарчук, провідник Байрактара, вчить його правильно рухатися по сліду. Байрактарові дісталася найтяжча спеціалізація - пошук по сліду.

Байрактар народився на початку року, і коли двомісячне цуценя, ще без імені, кінологи взяли собі, російські війська вже стояли за кілометр від Ірпінського кінологічного центру. Тоді "Град" прилетів до їхнього приміщення. Спочатку, каже керівник центру Максим Піщанський, страшно було всім. "Собаки за цих вибухів бувало і відмовлялися працювати, але з кожним днем, як люди, так і собаки, набиралися досвіду, звикли до вистрілів", - розповідають кінологи.

Але малюк Байрактар перевершив очікування, він попереджав кінологів про ворожі атаки. У Байрактара напевно від природи хороший слух. За 10-15 секунд до прильотів російських снарядів, кажуть кінологи, він починав голосно гавкати і першим біг в укриття, а вже весь особовий склад за ним. Тому й ім'я йому дісталося грізне - Байрактар.

На пошук диверсантів чи звичайних злодюжок Байрактар вийде в два роки.

Конкурент Патрона: 4-місячний вівчарка Байрактар вже починає брати навчальний слід

Офіцер Лорд

Лорд - офіцер спецназу. Він вже півтора року разом із другом Романом служить у спецпідрозділі Нацполіції у Хмельницькій області.

This is Lord ‍ special forces officer. For a year and a half he has been serving for the special unit of the National Police in Khmelnytskyi region with his friend Roman.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/EXSJr2cBb3 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 22, 2022

Собака з "Азовсталі"

Разом із захисниками Маріуполя боронили місто і їхні вірні друзі. Сказати точно скільки собак перебувало на "Азовсталі" неможливо, проте відео з одни псом точно є.

Разом з героями несла службу у Маріуполі й прикордонний собака Соня. Раніше вона шукала вибухівку та інші небезпечні речі на кордоні, а на "Азовсталі" сповіщала бійців про повітряну тривогу.

Помічниця патрульних поліцейських Софія

Пес-розвідник Бой

Йому три роки. У вільний від виконання завдань час Бой любить гратися м'ячиком — повідомляють у Головному управлінні розвідки. Більше деталей ГУРівці не розкривають, все ж це українська розвідка, а не абихто.

Пес, який перейшов на сторону добра

До прикордонників на передову завітала ось така красуня. Звірі в людській подобі позначили її своїм символом

Але собака перейшла лінію фронту на сторону добра pic.twitter.com/LQrt90tKOe — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) May 16, 2022

Окрім тварин, які під час війни перебувають на службі, від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було врятовано багато домашніх собак та котів, які стали героями та символами відважності та незламності українського народу. Про них можна прочитати у нашому матеріалі.