Чемпіон України з кікбоксингу загинув, обороняючи Маріуполь від російських окупантів

Чемпіон України з кікбоксингу загинув, обороняючи Маріуполь від російських окупантів

Український кікбоксер, чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін віддав життя на війні з російськими загарбниками.

Україна продовжує втрачати відважних своїх захисників у боях з російськими окупантами. Після смерті українського боксера Олега Прудкого стало відомо про загибель ще одного спортсмена.

На фронті загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з бойових мистецтв "муай-тай" Олексій Янін.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Ще 2014 року Янін пішов добровольцем до ЗСУ, а після повернення зі строкової служби продовжив боронити батьківщину в лавах загону "Азов".

Олексій разом з побратимами тримали оборону Маріуполя. На жаль, окупанти вбили чемпіона світу в ніч проти 7 квітня під час бойових дій. У загиблого героя залишилася дружина Тамара та син Назарій.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв про ще одну втрату для українського боксу. Колишній український боксер та арбітр Олексій Купирєв загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі.

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