Ультрас "Динамо" загинув на війні з російськими окупантами

Ультрас київського "Динамо" Роман Осипенко віддав життя, захищаючи Україну від російських загарбників.

Футбольна спільнота втратила ще одного мужнього захисника Україна. Розв'язана Росією повномасштабна війна забрала життя члена ультрас київського "Динамо" Романа Осипенка.

Трагічну звістку повідомили на сторінці WBC Ультрас Динамо в Facebook.

Роман виконував бойове завдання в околицях Маріуполя у складі ЗСУ. На жаль, окупанти вбили українського військового. У фанатських колах "Динамо" він був відомий як Рома "Черепок" та входив до колективу "North Company".

Нагадаємо, 20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей. За даними міністерства оборони Великої Британії, з "Азовсталі" евакуювали 1700 захисників Маріуполя, українська влада не називає кількість військових.

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