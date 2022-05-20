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З "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей - Зеленський

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З "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей - Зеленський

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

З "Азовсталі" у Маріуполі евакуювали практично всіх людей, які були на території заводу.

Про це в інтерв’ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вивезено цивільних, медиків, тяжко поранених. На цю мить також відбуваються вивезення людей. Мені здається, що найближчим часом завершиться вивезення всіх”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі за добу до фільтраційного табору вивезли 416 місцевих мешканців - зокрема 46 дітей.

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