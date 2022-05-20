Из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей – Зеленский

Из "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали практически всех людей, которые находились на территории завода.
Об этом в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
“Вывезены гражданские, медики, тяжело раненые. На этот момент также проходит вывоз людей. Мне кажется, что в ближайшее время завершен вывоз всех”, — рассказал Владимир Зеленский.
Напомним, что оккупанты в Мариуполе за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 416 местных жителей — в том числе 46 детей.
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