Из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей – Зеленский

Из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей – Зеленский

Из "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали практически всех людей, которые находились на территории завода.

Об этом в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Вывезены гражданские, медики, тяжело раненые. На этот момент также проходит вывоз людей. Мне кажется, что в ближайшее время завершен вывоз всех”, — рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что оккупанты в Мариуполе за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 416 местных жителей — в том числе 46 детей.

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