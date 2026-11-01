Путин готов говорить с Зеленским? : Ушаков озвучил позицию Кремля

Юрий Ушаков / © Getty Images

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не отказывается от разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Путин ответит, если украинский лидер ему позвонит по телефону.

Об этом Ушаков рассказал российским пропагандистским медиа.

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Готов ли Путин говорить с Зеленским: что заявил Ушаков

Ушакова спросили, ответит ли Путин на телефонный звонок Зеленского. Помощник российского президента предположил, что тот возьмет трубку.

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«Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров», — заявил Ушаков.

Переговоры по Украине: какой формат предлагает Кремль

Отдельно Ушаков прокомментировал возможный формат предстоящих переговоров по завершению войны в Украине.

По его словам, первые раунды должны состояться с участием трех сторон — США, России и Украины.

«Первые раунды переговоров по урегулированию украинского конфликта должны пройти в трехстороннем формате США — Россия — Украина», — заявил помощник Путина.

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Позже к переговорному процессу, по словам Ушакова, могут присоединиться и представители Европы. Однако Кремль настаивает, что начинать его следует именно в трехстороннем формате.

Ранее ТСН.ua сообщал, что помощник Путина Юрий Ушаков допускал возможность встречи российского и украинского президентов в Москве. По его словам, Путин якобы готов принять Владимира Зеленского и обеспечить ему безопасность. Однако Ушаков подчеркивал, что такая встреча возможна только после завершения переговорного процесса для подписания соответствующих документов.

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