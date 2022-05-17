"Я б їм наркотики колола": журналісти ідентифікували дружину окупанта, яка готова катувати українських дітей

"Я б їм наркотики колола": журналісти ідентифікували дружину окупанта, яка готова катувати українських дітей

Журналістам вдалося ідентифікувати "героїв" перехопленої Службою безпеки України розмови ­– російського військового з дружиною. Це та розмова, в якій жінка скаржилася чоловіку на українських дітей, які опинилися в Росії та відмовилися святкувати 9 травня, пояснивши, що це "не їхнє свято".

Нагадаємо, жінка в деталях описувала чоловіку, як би вона їх за це карала. Зокрема, "колола б їм наркотики" і "вирізала зірки на спинах".

Про це повідомляється у розслідуванні проєкту "Схеми".

Журналісти з’ясували, що голос жінки на записах СБУ належить громадянці Росії Юлії Копитовій. Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах.

Один з них – майже без інформації, проте в цьому профілі Володимир сам себе характеризує так: "справжній псих, але не аморал".

Фото з соціальних мереж

Інший профіль Володимира в соцмережі "Вконтакте" зі зміненим прізвищем.

Завдяки спеціалізованим сервісам журналістам вдалось віднайти два фото російського військового, які він колись публікував на цій сторінці, але потім видалив.

Фото з соціальних мереж

Фото з соціальних мереж

Фото з соціальних мереж

Чоловікові 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області. Наразі фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що "глибоко одружений".

Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефону, з якого велася розмова, в Мережі не активна. Але журналістам вдалось відшукати фото жінки та дізнатися, чим вона займається.

Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.

Фото з соціальних мереж

Жінка теж не показує у соцмережах своє життя. Проте це активно роблять її родичі. Наприклад, фото Юлії публікує її батько.

Фото з соціальних мереж

А це перше весілля Копитової. На фото, яке виклала в "Одноклассниках" матір, зафіксована Юлія з сестрою.

Фото з соціальних мереж

2020 року Юлія знову вийшла заміж і змінила прізвище на Копитова, згідно з інформацією джерел журналістів у російський системі юстиції.

За цими ж даними, принаймні 2019 року жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Фото з соціальних мереж

Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла, а Володимир поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.

Відмовилась розмовляти і матір військового. Вона сказала, що не може спілкуватися з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку. Журналісти дали жінці прослухати запис СБУ.

"Я яке відношення маю до цього всього? Що ви мені мозок полощете? Мій син там щось казав? Якщо вона щось говорила, то з нею й розбирайтеся", – відповіла матір Володимира.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила фото і дані одного із тих, хто першим вдерся до будинку сім'ї в одному з населених пунктів Київської області і зґвалтував дівчину. Це 21-річний Булат Лєнарович Фассахов.

СБУ оприлюднила аудіозапис розмови окупанта зі своєю дружиною

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