Донецька область: за добу окупанти вбили як мінімум 7 цивільних

На території Донецької області 17 травня загинули 7 людей, ще 6 було поранено.
Протягом цієї доби, 17 травня, російські окупанти вбили ще сімох мирних мешканців Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, двоє людей загинули у Бахмутському, двоє — у Бахмуті, 1 — в Авдіївці, 1 — у Дробишевому і — 1 у Соледарі. Ще 6 людей були поранені
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 9 цивільним, пораненим на Луганщині.
Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 382 цивільних і 1096 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше повідомлялося, що на Донеччині російська авіація поцілила у завод будматеріалів (фото, відео).
Також окупанти ракетою влучили в житлову багатоповерхівку в Бахмуті. Тяжкі поранення отримала дитина, є загиблі.
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