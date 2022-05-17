Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 7 гражданских

Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 7 гражданских

На территории Донецкой области 17 мая погибли 7 человек, еще 6 были ранены.

В течение этих суток, 17 мая, российские оккупанты убили еще семерых мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, два человека погибли в Бахмутском, двое — в Бахмуте, 1 — в Авдеевке, 1 — в Дробышеве и — 1 в Соледаре. Еще 6 человек были ранены



Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым в Луганской области.

В целом, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Донецкой области в результате действий оккупантов погибли 382 гражданских и 1096 были ранены (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Ранее сообщалось, что в Донецкой области российская авиация попала в завод стройматериалов (фото, видео).

Также россияне ракетой попали в жилую многоэтажку в Бахмуте. Тяжелые ранения получил ребенок, есть погибшие.

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