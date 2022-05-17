Как украинским беженцам полететь в Канаду бесплатно

Канада организует три бесплатных чартерных рейса для беженцев из Украины. Когда и при каких условиях можно улететь – в материале ТСН.ua
Правительство Канады организует 4 чартерных рейса в Канаду для украинцев и членов их семей. Рейсы в города Канады будут проходить из Польши.
Расписание рейсов следующее:
- 23 мая в Виннипеге, Манитоба,
- 29 мая в Монреале, Квебек,
- 2 июня в Галифаксе, Новая Шотландия.
Основное требование, чтобы бесплатно полететь в Канаду — нужно получить разрешение на въезд в Канаду в рамках программы "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET). Напомним, CUAET предоставляет украинцам и непосредственным членам их семей право находиться на территории Канады в статусе временных резидентов в течение до 3 лет. Вместе с заявлением на визу подается (по желанию) заявление на получение разрешения работать или учиться в Канаде в течение этого срока.
Для получивших визу CUAET бесплатные авиабилеты будут предоставляться в порядке живой очереди. Украинцам, получившим визы CUAET для приезда в Канаду и возможность бесплатного перелета, получат уведомление как зарегистрироваться на рейсы по электронной почте.
По прибытии в Канаду украинцы, нуждающиеся в приютах, получат временное жилье на срок до 14 ночей по специальной Программе расселения. Кроме этого до 31 марта 2023 расширены другие услуги для украинских беженцев, которые обычно доступны только постоянным жителям, а именно:
- языковая подготовка,
- информационная помощь о жизни в Канаде, например, помощь в записи детей в школу,
- информационная помощь, услуги, помогающие получить доступ к рынку труда, включая наставничество, налаживание контактов, консультирование, развитие навыков и обучения,
- помощь в установлении связей с общинами,
- оценка других потребностей украинцев и направление в соответствующие учреждения,
- услуги, направленные на удовлетворение потребностей женщин, пожилых людей, молодежи и лиц LGBTQ2+
- другие услуги по поддержке расселения, финансируемые в рамках Программы расселения
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