Как украинским беженцам полететь в Канаду бесплатно

Канада организует три бесплатных чартерных рейса для беженцев из Украины. Когда и при каких условиях можно улететь – в материале ТСН.ua

Правительство Канады организует 4 чартерных рейса в Канаду для украинцев и членов их семей. Рейсы в города Канады будут проходить из Польши.

Расписание рейсов следующее:

23 мая в Виннипеге, Манитоба,

29 мая в Монреале, Квебек,

2 июня в Галифаксе, Новая Шотландия.

Основное требование, чтобы бесплатно полететь в Канаду — нужно получить разрешение на въезд в Канаду в рамках программы "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET). Напомним, CUAET предоставляет украинцам и непосредственным членам их семей право находиться на территории Канады в статусе временных резидентов в течение до 3 лет. Вместе с заявлением на визу подается (по желанию) заявление на получение разрешения работать или учиться в Канаде в течение этого срока.

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Для получивших визу CUAET бесплатные авиабилеты будут предоставляться в порядке живой очереди. Украинцам, получившим визы CUAET для приезда в Канаду и возможность бесплатного перелета, получат уведомление как зарегистрироваться на рейсы по электронной почте.

По прибытии в Канаду украинцы, нуждающиеся в приютах, получат временное жилье на срок до 14 ночей по специальной Программе расселения. Кроме этого до 31 марта 2023 расширены другие услуги для украинских беженцев, которые обычно доступны только постоянным жителям, а именно:

языковая подготовка,

информационная помощь о жизни в Канаде, например, помощь в записи детей в школу,

информационная помощь, услуги, помогающие получить доступ к рынку труда, включая наставничество, налаживание контактов, консультирование, развитие навыков и обучения,

помощь в установлении связей с общинами,

оценка других потребностей украинцев и направление в соответствующие учреждения,

услуги, направленные на удовлетворение потребностей женщин, пожилых людей, молодежи и лиц LGBTQ2+

другие услуги по поддержке расселения, финансируемые в рамках Программы расселения

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