Українські захисники звільнили ще два населені пункти на Донеччині

Українські захисники звільнили ще два населені пункти на Донеччині

ЗСУ відтіснили росіян з Вугледара та Великої Новосілки.

Це сталося попри те, що російська пропаганда заявляла про контроль над цими населеними пунктами.

Про це у своєму Фейсбуці повідомив нардеп Дмитро Лубінець.

Депутат оприлюднив відео, на якому звернувся до українців зі звільненої від окупантів Великої Новосілки.

"Руйнуємо вщент російську пропаганду! Не один раз доводилося чути, що такі населені пункти, як Вугледар, Велика Новосілка вже під контролем москалів. Тож варто лиш глянути, де я знаходжуся, аби зрозуміти, що наші ЗСУ відігнали росіян", - написав Лубінець.

Попри це нардеп застерігає: повертатися до селища ще зарано.

"Повертатися поки не раджу! Пам’ятайте, прийде час і ми всі приїдемо додому, звільнимо Україну від цієї москальської навали", - заявив Лубінець.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють усю Донецьку область. Наразі тривають масові ворожі обстріли по всій лінії фронту.

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