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"Просто зараз, під час війни, переходимо на стандарти НАТО": Шмигаль про трансформацію ЗСУ

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"Просто зараз, під час війни, переходимо на стандарти НАТО": Шмигаль про трансформацію ЗСУ

Фото: Урядовий портал

Прем'єр-міністр подякував ЄС та Італії за допомогу Україні у військовій, технологічній, фінансовій та гуманітарній сферах.

Україна розпочала трансформацію Збройних Сил.

Про це повідомив прем'єр-міністр України інтерв’ю італійському виданню Adnkronos .

"Просто зараз, під час війни, переходимо на стандарти НАТО. Отримуємо багато сучасної зброї для українських військових. Наша армія високо мотивована захищати свою землю та європейські кордони. Тож ми потребуємо більше такого озброєння, а також фінансів, європейської перспективи та санкцій проти агресора", - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що бути частиною європейської демократії, бути в європейській родині країн — це вибір українського суспільства.

"Це те, що закріплено в нашій Конституції, і те, що в серцях наших людей і військових. Ми платимо велику ціну за свободу, демократію та бажання бути частиною цивілізованого світу. Україна зараз у центрі європейського континенту й водночас — на кордоні демократії", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що під час бойових дій навряд чи Україну приймуть до НАТО. Але українська армія демонструє такі дива, яким стоячи аплодують військові усього світу і насамперед НАТО.

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