Від Вугледара до Бахмута: у Донецькій області окупанти стріляють по всій лінії фронту

Від Вугледара до Бахмута: у Донецькій області окупанти стріляють по всій лінії фронту

Російські війська обстрілюють усю Донецьку область. Наразі тривають масові ворожі обстріли по всій лінії фронту.

Найбільше від російської зброї сьогодні постраждала Авдіївка.

Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.

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“Росіяни не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту - від Вугледара до Бахмута”, - написав він.

Він зазначив, що Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – ведуться відновлювальні роботи.

За словами Кириленка, в Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше.

У Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та кілька інфраструктурних об’єктів.

У Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач – частина Райгородка залишилася без електрики, фахівці вже почали ремонт.

“Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення та ремонт електро- і газопостачання. Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар – інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає”, - додав він.

Як повідомлялося, на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують намагатися йти в наступ. Їхні спроби відбивають Збройні сили України. Зокрема, на Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

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