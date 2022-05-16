За добу окупанти вбили дев'ятьох мирних мешканців Донецької області

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу, 16 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули дев'ять мирних мешканців.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донеччини: 3 у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар'їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення. Вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці", - йдеться в повідомленні.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Також голова ОВА повідомив, що у Бахмуті медичну допомогу було надано двом цивільним, які були поранені у Луганській області.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 375 цивільних, 1081 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, у Генштабі повідомляють, що основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. Зусилля авіації противника зосереджуються на ураженні об'єктів у Східній операційній зоні та промислових об'єктах у глибині території України.

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