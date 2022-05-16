З Донецької області евакуювали людей (відео)

З Донецької області 16 травня евакуювали сім людей. Всі вони мешканці Лиманської територіальної громади.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, евакуювали мирних мешканців 69 Державна пожежно-рятувальна частина разом із представниками Національної поліції.

“Евакуювали з Лиманської територіальної громади сім осіб, з яких одна поранена літня жінка”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що лише Туреччина може врятувати Маріуполь, мирних мешканців та українських військових, які перебувають на заводі “Азовсталь”.

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