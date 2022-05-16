Макс Барських у США закликав світ не звикати до війни в Україні

Макс Барських у США закликав світ не звикати до війни в Україні

Український співак Макс Барських виступив з промовою на міжнародній музичній конференції в Лас-Вегасі.

Подія передувала церемонії нагородження Billboard Music Awards 2022, де Барських очолив дискусійну панель присвячену подіям в Україні, що отримала символічну назву його останнього треку Don't Fuck With Ukraine.

"Я знаю, наскільки важко світові підтримувати постійну інформаційну напругу протягом трьох місяців поспіль. Але дуже важливо, щоб кожна людина на землі знала, що відбувається насправді. Тому кожне питання Ендрю (Andrew Unterberger, заступник головного редактора Billboard), кожна згадка у ЗМІ надважливі саме зараз, у момент, коли війна в Україні перейшла в затяжну виснажливу фазу. Важливо не забувати, що кожен день і щогодини гинуть українці за свою свободу в боротьбі проти нацизму, який несе режим Путіна. Кожен голос важливий, бо він допомагає рятувати життя. Дякую за можливість бути почутим!" - прокоментував виконавець у соцмережах свій виступ.

Щойно Макс піднявся на сцену, перші ряди глядачів здійняли українські прапори вгору в знак підтримки музиканта.

Фото: Пресслужба Макса Барських

На питання журналіста, як почався ранок Барських 24 лютого, Макс розповів: "Близько п’ятої ранку мені зателефонувала сестра в сльозах зі словами "це почалося". Я не міг повірити власним вухам, але по всій Україні вже були чутні вибухи".

Перше, що зробив співак з початку війни: убезпечив власну родину і вивіз з тимчасово окупованого Херсона за кордон. Наступним кроком стало рішення Барських записатися до лав ЗСУ у якості резервіста. Макс пояснив, що музика, яка раніше займала увесь його час, відійшла на другий план на фоні підтримки та захисту своєї країни від російських військ.

Також знаменитість розповів про звірства, скоєні російськими військами на території України.

"Це не просто війна між Росією та Україною, це війна між добром і злом. Ті злочини, які коять російські військові не вкладаються в голові: вони ґвалтують жінок та дітей. Навіть зараз, поки ми розмовляємо, вони продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі, де переховуються жителі міста та тяжкохворі. У цих людей закінчується їжа, медикаменти, вода", – зазначив він.

Фото: Пресслужба Макса Барських

Несподіванкою для фанів стала новина стосовно думок Макса повернутися до свого справжнього ім’я замість сценічного псевдоніма.

Наприкінці співак виконав акустичну версію незавершеної пісні "Буде весна", яку написав у перші дні війни. Та пообіцяв собі, що вона буде обов'язково дописана одразу ж після перемоги України у війні.

Нагадаємо, Ірина Федишин Федишин назвала причину відсутності оцінок від українських суддів Польщі на "Євробаченні-2022". Виконавиця заявила про збій у системі оцінювання.

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