Макс Барских в США призвал мир не привыкать к войне в Украине

Украинский певец Макс Барских выступил с речью на международной музыкальной конференции в Лас-Вегасе.
Событие предшествовало церемонии награждения Billboard Music Awards 2022, где Барских возглавил дискуссионную панель посвященную событиям в Украине, получившей символическое название его последнего трека Don't Fuck With Ukraine.
"Я знаю, насколько трудно миру поддерживать постоянное информационное напряжение в течение трех месяцев подряд. Но очень важно, чтобы каждый человек на земле знал, что происходит на самом деле. Поэтому каждый вопрос Эндрю (Andrew Unterberger, заместитель главного редактора Billboard), каждое упоминание в СМИ очень важно. Именно сейчас, в момент, когда война в Украине перешла в затяжную изнурительную фазу. Важно не забывать, что каждый день и каждый час гибнут украинцы за свою свободу в борьбе против нацизма, несущего режим Путина. Каждый голос важен, потому что он помогает спасать жизнь. Спасибо за возможность быть услышанным!" – прокомментировал исполнитель в соцсетях свое выступление.
Как только Макс поднялся на сцену, первые ряды зрителей подняли украинские флаги вверх в знак поддержки музыканта.
На вопрос журналиста, как началось утро Барских 24 февраля, Макс рассказал: "Около пяти утра мне позвонила сестра в слезах со словами "это началось". Я не мог поверить собственным ушам, но по всей Украине уже были слышны взрывы".
Первое, что сделал певец с начала войны: обезопасил свою семью и вывез из временно оккупированного Херсона за границу. Следующим шагом стало решение Барских записаться в ряды ВСУ в качестве резервиста. Макс объяснил, что музыка, ранее занимавшая все его время, отошла на второй план на фоне поддержки и защиты своей страны от российских войск.
Также знаменитость рассказал о зверствах, совершенных российскими войсками на территории Украины.
"Это не просто война между Россией и Украиной, это война между добром и злом. Те преступления, которые творят российские военные, не вкладываются в голове: они насилуют женщин и детей. Даже сейчас, пока мы разговариваем, они продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся жители города и тяжелобольные. У этих людей заканчивается еда, медикаменты, вода", — отметил он.
Неожиданностью для фанатов стала новость о мыслях Макса вернуться к своему настоящему имени вместо сценического псевдонима.
В конце певец исполнил акустическую версию незавершенной песни "Буде весна", написанной в первые дни войны. Но пообещал себе, что она будет обязательно дописана сразу после победы Украины в войне.
Напомним, Ирина Федишин Федишин назвала причину отсутствия отметок от украинских судей Польши на "Евровидении-2022". Исполнительница заявила о сбое в системе оценки.
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