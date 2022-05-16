В "ПриватБанке" сообщили о проблемах с входом в приложение

В "ПриватБанке" сообщили о проблемах с входом в приложение

"ПриватБанк" сообщил о временных проблемах с входом в приложение "Приват24".

Об этом сообщила прессслужба финучреждения в Telegram.

"Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в "Приват24". Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим", — говорится в сообщении.

"ПриватБанк" также извиняется за неудобства.

Напомним, ранее сообщалось, что наличные выплаты от Организации объединенных наций гражданам Украины, покинувшим свои дома из-за войны, будет осуществлять Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme, WFP) через систему Western Union в "ПриватБанке".

В сообщении говорится, что сумма помощи будет составлять 2220 грн на человека и до 6660 грн на семью.