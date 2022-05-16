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У "ПриватБанку" повідомили про проблеми з входом у застосунок

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У "ПриватБанку" повідомили про проблеми з входом у застосунок

Фото: УНІАН

"ПриватБанк" повідомив про тимчасові про проблеми з входом у застосунок "Приват24".

Про це повідомила пресслужба фінустанови у Telegram.

"Зараз спостерігаються тимчасові проблеми у частини клієнтів з входом у "Приват24". Фахівці працюють над усуненням збою, впродовж години полагодимо", - йдеться у повідомленні.

"ПриватБанк" також перепрошує за незручності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що готівкові виплати від Організації об'єднаних націй громадянам України, які покинули свої домівки через війну, здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme, WFP) через систему Western Union в "ПриватБанку". 

У повідомленні йдеться, що сума допомоги складатиме 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину.

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