Из Донецкой области эвакуировали людей (видео)

Из Донецкой области 16 мая эвакуировали семь человек. Все они жители Лиманской территориальной громады.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, эвакуировали мирных жителей 69-я Государственная пожарно-спасательная часть вместе с представителями Национальной полиции.
"Эвакуировали из Лиманской территориальной громады семь человек, из которых одна раненая пожилая женщина", — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что только Турция может спасти Мариуполь, мирных жителей и украинских военных, которые находятся на заводе "Азовсталь".
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