Россия атаковала Одессу / © tsn.ua

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Российские войска снова атаковали Одессу. В результате удара повреждена городская инфраструктура, также погиб один человек.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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Атака на Одессу 7 ноября: что известно о последствиях

«Враг снова атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким», — написал Сергей Лысак в своем официальном Telegram-канале.

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Во время тревоги Воздушные силы ВСУ также предупредили о реактивном беспилотнике над Одессой.

«Одесса. Реактивный БпЛА над городом» — говорилось в сообщении военных.

Массированная атака РФ на Украину 7 ноября — где зафиксировали попадание

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались Киев и ряд областей. Россияне целились, в частности, в энергетическую инфраструктуру, жилые дома и гражданские объекты. В результате атаки погибли и ранены, зафиксированы значительные разрушения.

В столице пострадали шесть человек, среди них ребенок. Повреждения получили жилые дома, детский сад и Северный мост. В отдельных локациях возникли пожары. Из-за повреждений энергетических объектов в Киевской и Житомирской областях в столице также возникли проблемы с электроснабжением, что повлияло на работу транспорта, в частности метро.

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Под ударом оказалась и Днепропетровская область. Российские войска атаковали четыре района региона. Погиб один человек, еще четверо получили ранения, среди них ребенок. В Павлограде повреждены многоквартирные дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. После попадания возникли пожары. Также повреждения инфраструктуры зафиксировали в общинах Днепровского района, Никопольщине и Криворожье.

Одной из главных целей российской атаки стала энергетика. По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами Украины. Повреждение энергетических объектов также зафиксировано в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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