За сутки оккупанты убили девять мирных жителей Донецкой области

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.
За сутки, 16 мая, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли девять мирных жителей.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Авдеевке, 1 в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Катериновке. Еще 6 человек получили ранения. Удалось уточнить информацию об одном раненом в Старой Николаевке", — говорится в уведомлении.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
Также председатель ОВА сообщил, что в Бахмуте медицинская помощь была оказана двум гражданским, которые были ранены в Луганской области.
Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 375 гражданских, 1081 — получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
Напомним, в Генштабе сообщают, что основные усилия враг был сосредоточен на Донецком направлении. Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.
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