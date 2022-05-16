Спустя шесть лет: в Украине окончательно запретили Коммунистическую партию

В Украине окончательно запретили Коммунистическую партию. Это стало возможным через шесть лет после принятия "закона о декоммунизации".

Об этом на своей странице в соцсети написала представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, "Закон о декоммунизации" был принят ВР еще в 2015 году, однако им предполагалось осуждение коммунистического режима и запрет пропаганды его символики, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины должен был решить суд.

Окружной админсуд Киева прекратил деятельность Коммунистической партии, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке, из-за чего закон не вступал в силу.

"Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", — подчеркнула Ольга Совгиря.

Напомним, что Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.

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