Через шість років: в Україні остаточно заборонили Комуністичну партію

Через шість років: в Україні остаточно заборонили Комуністичну партію

В Україні остаточно заборонили Комуністичну партію. Це стало можливо через шість років після ухвалення "закону про декомунізацію".

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

За її словами, "Закон про декомунізацію" був ухвалений ВР ще в 2015 році, проте ним передбачалось засудження комуністичного режиму і заборона пропаганди його символіки, але питання про заборону Комуністичної партії України мав вирішити суд.

Окружний адмінсуд Києва припинив діяльність Комуністичної партії, але це рішення було оскаржено в апеляційному порядку, через що закон не вступав в силу.

“Весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунена від виборчого процесу. Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, в результаті чого рішення суду про заборону Комуністичної партії України вступило у законну силу”, - наголосила Ольга Совгиря.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.

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